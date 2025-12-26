Goûter des anciens, Place du Groupe Loiseau Prigonrieux

Goûter des anciens

Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Olivier Dupuy, Maire de Prigonrieux, Martine Borderie, Adjointe en charge de la Santé et du Social, ainsi que le Conseil Municipal ont le plaisir d’inviter les aînés de la commune au traditionnel Goûter des Anciens.

Cet après-midi convivial se déroulera

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 15h00, à l’Espace socio-culturel de Prigonrieux.

Au programme une ambiance festive et dansante animée par un DJ, ponctuée d’un quiz musical.

Voici les modalités de participation

⦁ Événement réservé aux Prigontins âgés de 70 ans et plus, ainsi qu’à leur conjoint.

⦁ Inscription obligatoire, pas téléphone au 05 53 61 55 55, mail mairie@ville-prigonrieux.fr ou directement en mairie.

Date limite de retour 5 janvier 2026 .

Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 55 mairie@ville-prigonrieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter des anciens

L’événement Goûter des anciens Prigonrieux a été mis à jour le 2025-12-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides