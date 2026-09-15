Goûter des familles Aire-sur-l’Adour
mercredi 30 septembre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Goûter des familles
Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Goûter des familles : La Mdf vous invite à goûter et (re)découvrir le lieu
Au sein de la Maison des Familles (gratuit sur inscription), 4 rue René Méricam AIRE SUR L’ADOUR .
Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Goûter des familles
L’événement Goûter des familles Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie
À voir aussi à Aire-sur-l'Adour (Landes)
- Marché hebdomadaire du mardi Place du commerce Aire-sur-l’Adour 15 septembre 2026
- Marché hebdomadaire du samedi Aire-sur-l’Adour 19 septembre 2026
- Atelier numérique gestionnaire de mots de passe Aire-sur-l’Adour 19 septembre 2026
- Visite commentée : la clinique FSEF, Clinique FSEF, Aire-sur-l’Adour 19 septembre 2026
- Visite historique du cimetière d’Aire-centre, Cimetière – centre, Aire-sur-l’Adour 19 septembre 2026