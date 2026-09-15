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Goûter des familles Aire-sur-l’Adour

mercredi 30 septembre 2026 · Aire-sur-l'Adour

Goûter des familles Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Maison des familles
Ville
40800 Aire-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Aire-sur-l’Adour

Goûter des familles

Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Goûter des familles : La Mdf vous invite à goûter et (re)découvrir le lieu
Au sein de la Maison des Familles (gratuit sur inscription), 4 rue René Méricam AIRE SUR L’ADOUR   .

Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68 

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English : Goûter des familles

L’événement Goûter des familles Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie

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