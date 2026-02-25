Goûter des générations au Jardin Charbon Vert, 21 mars Jardin Charbon Vert Paris

Le

jardin partagé Charbon Vert vous invite à une parenthèse gourmande

au cœur du Parc Chapelle Charbon !

Cette

année, l’événement est doublement festif : nous célébrons le

2ème anniversaire de notre association.

Rejoignez-nous

le samedi

21 mars dès 14h

pour partager un moment convivial et goûter aux saveurs du jardin

(tisanes & citronnades maison, confitures et récoltes de

saison).

Que

vous soyez habitant de longue date ou nouvel arrivant, petit ou

grand, jeune ou moins jeune, c’est l’occasion idéale de

découvrir le jardin, et tisser des liens en plein air. À noter que les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Le samedi 21 mars 2026

de 14h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Jardin Charbon Vert Rue du Pré 75018 Paris

jardincharbonvert@gmail.com



