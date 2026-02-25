Goûter des générations au Jardin Charbon Vert, 21 mars Jardin Charbon Vert Paris
Goûter des générations au Jardin Charbon Vert, 21 mars Jardin Charbon Vert Paris samedi 21 mars 2026.
Le
jardin partagé Charbon Vert vous invite à une parenthèse gourmande
au cœur du Parc Chapelle Charbon !
Cette
année, l’événement est doublement festif : nous célébrons le
2ème anniversaire de notre association.
Rejoignez-nous
le samedi
21 mars dès 14h
pour partager un moment convivial et goûter aux saveurs du jardin
(tisanes & citronnades maison, confitures et récoltes de
saison).
Que
vous soyez habitant de longue date ou nouvel arrivant, petit ou
grand, jeune ou moins jeune, c’est l’occasion idéale de
découvrir le jardin, et tisser des liens en plein air. À noter que les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Goûter des Générations : Fêtez le printemps au Jardin Charbon Vert !
Le samedi 21 mars 2026
de 14h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-21T15:00:00+01:00
fin : 2026-03-21T19:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T18:30:00+02:00
Jardin Charbon Vert Rue du Pré 75018 Paris
jardincharbonvert@gmail.com
