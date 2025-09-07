Goûter des petites filles modèles Basse-Rentgen

Goûter des petites filles modèles Basse-Rentgen dimanche 7 septembre 2025.

Goûter des petites filles modèles

2 Rue des Lilas Basse-Rentgen Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 15:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Le Château de Preisch vous invite à un après-midi comme dans un conte, inspiré de l’univers des célèbres Petites Filles Modèles de la Comtesse de Ségur ! Venez passer un moment hors du temps. Vous pourrez déguster des aliments et des boissons à la mode de l’époque. N’hésitez pas à revêtir votre plus belle robe ou costume pour l’occasion.Enfants

2 Rue des Lilas Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 44 71

English :

Château de Preisch invites you to a fairytale afternoon, inspired by the world of Comtesse de Ségur?s famous Little Model Girls! Come and spend a moment out of time. You’ll be able to sample food and drink in the fashion of the time. Don’t hesitate to wear your best dress or costume for the occasion.

German :

Das Schloss Preisch lädt Sie zu einem Nachmittag wie in einem Märchen ein, inspiriert von der Welt der berühmten « Petites Filles Modèles » der Comtesse de Ségur! Verbringen Sie einen Moment außerhalb der Zeit. Sie können Speisen und Getränke nach der Mode der damaligen Zeit probieren. Zögern Sie nicht, Ihr schönstes Kleid oder Kostüm für diesen Anlass anzuziehen.

Italiano :

Lo Château de Preisch vi invita a un pomeriggio da favola ispirato al mondo delle famose Little Model Girls della Comtesse de Ségur! Venite a trascorrere un momento fuori dal tempo. Potrete gustare cibi e bevande alla moda dell’epoca. Non esitate a vestirvi con il vostro abito o costume migliore per l’occasione.

Espanol :

El Château de Preisch le invita a una tarde de cuento inspirada en el mundo de las famosas niñas modelo de la condesa de Ségur Venga a pasar un momento fuera del tiempo. Podrá degustar comida y bebida a la moda de la época. No dude en vestirse con su mejor traje o disfraz para la ocasión.

