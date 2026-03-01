Goûter des pirates Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Goûter des pirates

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Préparez-vous à hisser les voiles pour un grand quiz spécial pirates !

Afin de clôturer notre temps fort dédié aux pirates, nous vous proposons de participer à un temps convivial.

Apportez un gâteau, des fruits, des biscuits et d’autres friandises à partager entre pirates, et assistez à la remise des prix du concours d’écriture et de dessin.

Gratuit | Sur inscription .

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediatheque@chateaugontier.fr

English :

Get ready to set sail for a great pirate quiz!

L’événement Goûter des pirates Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-03 par SUD MAYENNE