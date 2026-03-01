Goûter des pirates Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2026-03-14 16:00:00
Préparez-vous à hisser les voiles pour un grand quiz spécial pirates !
Afin de clôturer notre temps fort dédié aux pirates, nous vous proposons de participer à un temps convivial.
Apportez un gâteau, des fruits, des biscuits et d’autres friandises à partager entre pirates, et assistez à la remise des prix du concours d’écriture et de dessin.
Gratuit | Sur inscription .
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediatheque@chateaugontier.fr
English :
Get ready to set sail for a great pirate quiz!
