Goûter des signeurs Babychou services Le Mans Le Mans

Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:30:00
fin : 2025-10-04 16:30:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-11-01 2025-12-06 2026-01-10 2026-02-07
Atelier pour apprendre à utiliser la communication gestuelle avec votre tout petit.
Animé par une professionnelle de la petite enfance dans votre agence Babychou Services de 15h30 à 16h30.
Diminue les frustrations liées à l’incompréhension, et favorise les acquisitions émotionnelles.
Thèmes différents abordés à chaque date.
Pour les parents et enfants de 0 à 18 mois. .
Babychou services Le Mans 99 Avenue Louis Cordelet Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 28 44 61 contact@ciloueje.fr
English :
Workshop to learn how to use gestural communication with your little one.
German :
Workshop, in dem Sie lernen, wie Sie die gestische Kommunikation mit Ihrem Kleinkind nutzen können.
Italiano :
Workshop per imparare a usare la comunicazione gestuale con il vostro piccolo.
Espanol :
Taller para aprender a utilizar la comunicación gestual con tu pequeño.
