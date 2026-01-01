Goûter des signeurs Babychou services Le Mans Le Mans
Goûter des signeurs Babychou services Le Mans Le Mans samedi 10 janvier 2026.
Goûter des signeurs
Babychou services Le Mans 99 Avenue Louis Cordelet Le Mans Sarthe
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 15:30:00
fin : 2026-01-10 16:30:00
Date(s) :
2026-01-10 2026-02-07
Atelier pour apprendre à utiliser la communication gestuelle avec votre tout petit.
Animé par une professionnelle de la petite enfance dans votre agence Babychou Services de 15h30 à 16h30.
Diminue les frustrations liées à l’incompréhension, et favorise les acquisitions émotionnelles.
Thèmes différents abordés à chaque date.
Pour les parents et enfants de 0 à 18 mois. .
Babychou services Le Mans 99 Avenue Louis Cordelet Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 28 44 61 contact@ciloueje.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop to learn how to use gestural communication with your little one.
L’événement Goûter des signeurs Le Mans a été mis à jour le 2025-12-15 par CDT72