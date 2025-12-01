Goûter & descente aux flambeaux ! Station de ski Gavarnie-Gèdre

Goûter & descente aux flambeaux !

Début : 2025-12-25 16:30:00

fin : 2026-01-01

2025-12-25

Tous les jeudis, parmi les nouvelles animations, une descente aux flambeaux avec les moniteurs de l’ ESF ouverte à tous, précédée d’un goûter convivial autour d’une fontaine à chocolat au bar de la station. Entre douceur sucrée et ambiance magique, cette fin de journée promet un moment inoubliable pour petits et grands, dans le décor grandiose des Pyrénées !

RDV au bar de la station.

Le prix comprend le goûter gourmand (accès à la fontaine à chocolat et chocolat chaud) + la descente aux flambeaux accompagnée. .

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Every Thursday, new activities include a torchlit descent with ESF instructors, open to all, preceded by a convivial snack around a chocolate fountain in the resort bar. With its sugary sweetness and magical atmosphere, the end of the day promises to be an unforgettable experience for young and old alike, set against the grandiose backdrop of the Pyrenees!

German :

Jeden Donnerstag findet unter den neuen Animationen eine Fackelabfahrt mit den Skilehrern der ESF statt, die für alle zugänglich ist. Anschließend gibt es einen gemütlichen Snack an einem Schokoladenbrunnen in der Bar des Skiortes. Zwischen süßen Leckereien und einer magischen Atmosphäre verspricht dieser Tagesabschluss einen unvergesslichen Moment für Groß und Klein vor der grandiosen Kulisse der Pyrenäen!

Italiano :

Ogni giovedì, le nuove attività comprendono una discesa con le fiaccole con gli istruttori ESF aperta a tutti, preceduta da una merenda conviviale attorno a una fontana di cioccolato nel bar del resort. Con la sua dolcezza zuccherina e la sua atmosfera magica, la fine della giornata promette di essere un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini, nella magnifica cornice dei Pirenei!

Espanol :

Cada jueves, las nuevas actividades incluyen un descenso con antorchas con monitores de FSE abierto a todos, precedido de una merienda de convivencia en torno a una fuente de chocolate en el bar de la estación. Con su dulzura azucarada y su ambiente mágico, el final del día promete ser una experiencia inolvidable para grandes y pequeños, ¡en el magnífico marco de los Pirineos!

