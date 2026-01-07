Goûter & descente aux flambeaux ! Station de ski Gavarnie-Gèdre

Goûter & descente aux flambeaux !

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 16:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-02-12

Tous les jeudis, parmi les nouvelles animations, une descente aux flambeaux avec les moniteurs de l’ ESF ouverte à tous, précédée d’un goûter convivial autour d’une fontaine à chocolat au bar de la station. Entre douceur sucrée et ambiance magique, cette fin de journée promet un moment inoubliable pour petits et grands, dans le décor grandiose des Pyrénées !

RDV au bar de la station.

Le prix comprend le goûter gourmand (accès à la fontaine à chocolat et chocolat chaud) + la descente aux flambeaux accompagnée.

Sans réservation. .

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Every Thursday, new activities include a torchlit descent with ESF instructors, open to all, preceded by a convivial snack around a chocolate fountain in the resort bar. With its sugary sweetness and magical atmosphere, the end of the day promises to be an unforgettable experience for young and old alike, set against the grandiose backdrop of the Pyrenees!

