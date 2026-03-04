Gouter dessiné, Le 20 mille, Nantes

Gouter dessiné Le 20 mille Nantes

Gouter dessiné, Le 20 mille, Nantes mercredi 18 mars 2026.

Gouter dessiné Mercredi 18 mars, 16h00 Le 20 mille Loire-Atlantique

Tarifs 5€ ou 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T16:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-18T16:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:30:00+01:00

Venez dessiner lors de ce gouter dessiné avec Eva de Bulle comme le papier, atelier en tout convivialité.

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/gouter-dessiner »}]
Dessiner en toute convivialité dessin gouter