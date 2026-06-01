La Chapelle-Saint-Luc

Goûter d’exception Projection Bastien et Bastienne

Espace Didier Bienaimé Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Au programme, Bastien et Bastienne de Mozart.

Diggi, daggi, shurry, murry, horum, harum… Avec cette formule magique le jeune berger oiyrra regagner le coeur de sa chère bergère Bastienne.



Gratuit Sur réservation

58 minutes. A partir de 6 ans. .

Espace Didier Bienaimé Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 71 63 43 micro-folie@la-chapelle-st-luc.eu

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English :

L’événement Goûter d’exception Projection Bastien et Bastienne La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne