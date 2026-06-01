Goûter d’exception Projection Bastien et Bastienne La Chapelle-Saint-Luc
Goûter d’exception Projection Bastien et Bastienne La Chapelle-Saint-Luc mercredi 17 juin 2026.
La Chapelle-Saint-Luc
Goûter d’exception Projection Bastien et Bastienne
Espace Didier Bienaimé Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Au programme, Bastien et Bastienne de Mozart.
Diggi, daggi, shurry, murry, horum, harum… Avec cette formule magique le jeune berger oiyrra regagner le coeur de sa chère bergère Bastienne.
Gratuit Sur réservation
58 minutes. A partir de 6 ans. .
Espace Didier Bienaimé Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 71 63 43 micro-folie@la-chapelle-st-luc.eu
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English :
L’événement Goûter d’exception Projection Bastien et Bastienne La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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