Goûter d’Halloween à Bréquigny Square Charles Dullin Rennes
Goûter d’Halloween à Bréquigny Square Charles Dullin Rennes Mercredi 29 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit et ouvert à toutes et tous
C’est bientôt Halloween Une aubaine pour les sorcières, sorciers, elfes, lutins et autres monstres !
Enfin un après-midi où nous pourrons nous promener sans avoir à nous déguiser en humains.
**Enfourchez votre balai et venez nous rendre visite.**
Nous vous préparons un goûter. ️
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-29T14:30:00.000+01:00
Fin : 2025-10-29T17:00:00.000+01:00
habitant.es-brequigny@orange.fr
Square Charles Dullin Square Charles Dullin 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine