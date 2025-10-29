Goûter d’Halloween à Bréquigny Square Charles Dullin Rennes

Goûter d’Halloween à Bréquigny Square Charles Dullin Rennes Mercredi 29 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit et ouvert à toutes et tous

C’est bientôt Halloween Une aubaine pour les sorcières, sorciers, elfes, lutins et autres monstres !

Enfin un après-midi où nous pourrons nous promener sans avoir à nous déguiser en humains.

**Enfourchez votre balai et venez nous rendre visite.**

Nous vous préparons un goûter. ️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T17:00:00.000+01:00

habitant.es-brequigny@orange.fr

Square Charles Dullin Square Charles Dullin 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine