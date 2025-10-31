Goûter d’halloween Lorris
Goûter d’halloween Lorris vendredi 31 octobre 2025.
Goûter d’halloween
Rue de la Halle Lorris Loiret
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Goûter d’halloween sous les halle de Lorris. Venez déguisés !
Goûter d’halloween sous les halle de Lorris.
Partez à la chasse aux bonbons dans les commerces participants, offert par l’association de commerçants et l’APE
Venez déguisés ! .
Rue de la Halle Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Halloween tea party in the Lorris covered market. Come dressed up!
German :
Halloween-Essen in den Hallen von Lorris. Kommen Sie verkleidet!
Italiano :
Tè di Halloween sotto il mercato coperto di Lorris. Venite in maschera!
Espanol :
Merienda de Halloween bajo el mercado cubierto de Lorris. ¡Ven disfrazado!
