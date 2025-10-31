Goûter d’halloween Lorris

Goûter d’halloween

Rue de la Halle Lorris Loiret

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Goûter d’halloween sous les halle de Lorris. Venez déguisés !

Partez à la chasse aux bonbons dans les commerces participants, offert par l’association de commerçants et l’APE

Venez déguisés ! .

Rue de la Halle Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Halloween tea party in the Lorris covered market. Come dressed up!

German :

Halloween-Essen in den Hallen von Lorris. Kommen Sie verkleidet!

Italiano :

Tè di Halloween sotto il mercato coperto di Lorris. Venite in maschera!

Espanol :

Merienda de Halloween bajo el mercado cubierto de Lorris. ¡Ven disfrazado!

