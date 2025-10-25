Goûter d’Halloween MAUBOURGUET Maubourguet

Goûter d’Halloween MAUBOURGUET Maubourguet samedi 25 octobre 2025.

Goûter d’Halloween

MAUBOURGUET CAC Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-25 15:00:00

Venez frissonner de peur à la médiathèque de Maubourguet pour fêter Halloween !

Au programme

– 15h projection de film

– 17 h goûter participatif et concoction de potions (cocktails sans alcool)

Venez déguiser !!

Inscription conseillée .

MAUBOURGUET CAC Jean Glavany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 49 08 mediatheque.maubourguet@adour-madiran.fr

English :

Come and shiver with fear at the Maubourguet multimedia library to celebrate Halloween!

On the program:

– 3 pm film screening

– 5 p.m.: participatory tea party and potion concoction (alcohol-free cocktails)

Come in costume!

German :

Lassen Sie sich in der Mediathek von Maubourguet vor Angst erschauern, um Halloween zu feiern!

Auf dem Programm stehen:

– 15 Uhr Filmvorführung

– 17 Uhr Mitmach-Snack und Tränke brauen (alkoholfreie Cocktails)

Kommt verkleidet!!!

Italiano :

Venite a spaventarvi a morte alla biblioteca multimediale di Maubourguet per festeggiare Halloween!

In programma:

– ore 15:00 proiezione di un film

– ore 17.00: tè e pozioni (cocktail analcolici)

Venite vestiti!

Espanol :

¡Ven a pasar miedo en la mediateca de Maubourguet para celebrar Halloween!

En el programa

– 15.00 h: proyección de una película

– 17.00 h: fiesta del té y brebaje de pociones (cócteles sin alcohol)

¡Ven disfrazado!

