Goûter d’Halloween MAUBOURGUET Maubourguet
Goûter d’Halloween MAUBOURGUET Maubourguet samedi 25 octobre 2025.
Goûter d’Halloween
MAUBOURGUET CAC Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Venez frissonner de peur à la médiathèque de Maubourguet pour fêter Halloween !
Au programme
– 15h projection de film
– 17 h goûter participatif et concoction de potions (cocktails sans alcool)
Venez déguiser !!
Inscription conseillée .
MAUBOURGUET CAC Jean Glavany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 49 08 mediatheque.maubourguet@adour-madiran.fr
English :
Come and shiver with fear at the Maubourguet multimedia library to celebrate Halloween!
On the program:
– 3 pm film screening
– 5 p.m.: participatory tea party and potion concoction (alcohol-free cocktails)
Come in costume!
German :
Lassen Sie sich in der Mediathek von Maubourguet vor Angst erschauern, um Halloween zu feiern!
Auf dem Programm stehen:
– 15 Uhr Filmvorführung
– 17 Uhr Mitmach-Snack und Tränke brauen (alkoholfreie Cocktails)
Kommt verkleidet!!!
Italiano :
Venite a spaventarvi a morte alla biblioteca multimediale di Maubourguet per festeggiare Halloween!
In programma:
– ore 15:00 proiezione di un film
– ore 17.00: tè e pozioni (cocktail analcolici)
Venite vestiti!
Espanol :
¡Ven a pasar miedo en la mediateca de Maubourguet para celebrar Halloween!
En el programa
– 15.00 h: proyección de una película
– 17.00 h: fiesta del té y brebaje de pociones (cócteles sin alcohol)
¡Ven disfrazado!
