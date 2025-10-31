Goûter d’Halloween Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Goûter d’Halloween Maison Citoyenne Sainte-Pazanne vendredi 31 octobre 2025.

Goûter d’Halloween

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 14:00:00

2025-10-31

Que diriez-vous de partager un goûter d’Halloween ? Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne pour partager, rencontrer et découvrir les activités proposées par la maison citoyenne…

Au programme

à partir de 14h: atelier cuisine d’Halloween enfants et adultes

à partir de 15h30 goûter monstrueux

à partir de 15h30 maquillages effrayants

Venez vous faire maquiller avant d’aller dans les rues de Sainte-Pazanne pour la traditionnelle chasse aux bonbons d’Halloween

Pratique

animation ouvert à toutes et à tous

atelier maquillage proposé en continu

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

How about sharing a Halloween snack? Join us at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne to share, meet and discover the activities offered by the Maison Citoyenne…

German :

Wie wäre es, einen Halloween-Snack zu teilen? Treffen Sie sich im Bürgerhaus von Sainte-Pazanne, um sich auszutauschen, sich zu treffen und die vom Bürgerhaus angebotenen Aktivitäten zu entdecken…

Italiano :

Che ne dite di condividere la merenda di Halloween? Raggiungeteci alla Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne per condividere, incontrare e scoprire le attività proposte…

Espanol :

¿Le apetece compartir una merienda de Halloween? Únase a nosotros en la Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne para compartir, conocer y descubrir la oferta de actividades…

