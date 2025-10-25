Goûter diabolique au bar Nina Bar Nina de l’Hôtel Bleu Carry-le-Rouet
Goûter diabolique au bar Nina Bar Nina de l’Hôtel Bleu Carry-le-Rouet samedi 25 octobre 2025.
Goûter diabolique au bar Nina
Du 25/10 au 01/11/2025 tous les jours de 14h à 18h. Bar Nina de l’Hôtel Bleu 1 Montée des moulins Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-11-01 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Le bar Nina se met aux couleurs d’Halloween et vous invite à une pause gourmande terriblement délicieuseFamilles
Frissonnez de gourmandise
Nos deux formules au choix
Formule hantée 15€
Pâtisserie & boisson sans alcool
Formule empoisonnée 20€
Pâtisserie & cocktail ou coupe de champagne
Nos deux pâtisseries envoûtantes
Mousse au chocolat, insert crémeux café & sablé cannelle
Vanille, mangue, passion & sablé noisette
Oserez-vous goûter à notre boisson ensorcelée d’Halloween ? Disponible en mocktail ou cocktail… frissons garantis ! .
Bar Nina de l’Hôtel Bleu 1 Montée des moulins Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 51 68 00 00
English :
The Nina bar is decked out in Halloween colors, inviting you to enjoy a delicious gourmet break
German :
Die Bar Nina erstrahlt in den Farben von Halloween und lädt Sie zu einer schrecklich leckeren Schlemmerpause ein
Italiano :
Il bar Nina è decorato con i colori di Halloween e vi invita a fare una deliziosa pausa gastronomica
Espanol :
El bar Nina se engalana con los colores de Halloween para invitarte a una deliciosa pausa gastronómica
L’événement Goûter diabolique au bar Nina Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet