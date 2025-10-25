Goûter diabolique au bar Nina Bar Nina de l’Hôtel Bleu Carry-le-Rouet

Du 25/10 au 01/11/2025 tous les jours de 14h à 18h. Bar Nina de l’Hôtel Bleu 1 Montée des moulins Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-10-25

Le bar Nina se met aux couleurs d’Halloween et vous invite à une pause gourmande terriblement délicieuseFamilles

Frissonnez de gourmandise

Nos deux formules au choix

Formule hantée 15€

Pâtisserie & boisson sans alcool

Formule empoisonnée 20€

Pâtisserie & cocktail ou coupe de champagne

Nos deux pâtisseries envoûtantes

Mousse au chocolat, insert crémeux café & sablé cannelle

Vanille, mangue, passion & sablé noisette

Oserez-vous goûter à notre boisson ensorcelée d’Halloween ? Disponible en mocktail ou cocktail… frissons garantis ! .

Bar Nina de l’Hôtel Bleu 1 Montée des moulins Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 51 68 00 00

English :

The Nina bar is decked out in Halloween colors, inviting you to enjoy a delicious gourmet break

German :

Die Bar Nina erstrahlt in den Farben von Halloween und lädt Sie zu einer schrecklich leckeren Schlemmerpause ein

Italiano :

Il bar Nina è decorato con i colori di Halloween e vi invita a fare una deliziosa pausa gastronomica

Espanol :

El bar Nina se engalana con los colores de Halloween para invitarte a una deliciosa pausa gastronómica

L’événement Goûter diabolique au bar Nina Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet