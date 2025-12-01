Goûter du Distillateur Saint-Romain-de-Benet

Goûter du Distillateur

9 Chemin de Chez Pureau Saint-Romain-de-Benet Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte uniquement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 17:30:00

Date(s) :

2025-12-23

On se retrouve à 15h au Domaine Brillouet pour un après-midi d’hiver plein de saveurs et de convivialité.

.

+33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

We meet at 3pm at Domaine Brillouet for a winter afternoon full of flavors and conviviality.

German :

Wir treffen uns um 15 Uhr in der Domaine Brillouet zu einem Winternachmittag voller Geschmack und Geselligkeit.

Italiano :

Appuntamento alle 15.00 al Domaine Brillouet per un pomeriggio invernale all’insegna del gusto e della convivialità.

Espanol :

Nos vemos a las 15:00 en el Domaine Brillouet para una tarde de invierno llena de sabor y convivencia.

