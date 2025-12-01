Goûter du Distillateur Saint-Romain-de-Benet
9 Chemin de Chez Pureau Saint-Romain-de-Benet Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Adulte uniquement
Début : 2025-12-23 15:00:00
fin : 2025-12-23 17:30:00
Date(s) :
2025-12-23
On se retrouve à 15h au Domaine Brillouet pour un après-midi d’hiver plein de saveurs et de convivialité.
9 Chemin de Chez Pureau Saint-Romain-de-Benet 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
We meet at 3pm at Domaine Brillouet for a winter afternoon full of flavors and conviviality.
German :
Wir treffen uns um 15 Uhr in der Domaine Brillouet zu einem Winternachmittag voller Geschmack und Geselligkeit.
Italiano :
Appuntamento alle 15.00 al Domaine Brillouet per un pomeriggio invernale all’insegna del gusto e della convivialità.
Espanol :
Nos vemos a las 15:00 en el Domaine Brillouet para una tarde de invierno llena de sabor y convivencia.
