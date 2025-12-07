Goûter du Père-Noël

Salle des fêtes LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

.

Salle des fêtes LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 21 62 41

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Goûter du Père-Noël Lau-Balagnas a été mis à jour le 2025-01-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65