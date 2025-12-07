Goûter du Père-Noël Salle des fêtes Lau-Balagnas
Goûter du Père-Noël Salle des fêtes Lau-Balagnas dimanche 7 décembre 2025.
Goûter du Père-Noël
Salle des fêtes LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
.
Salle des fêtes LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 21 62 41
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Goûter du Père-Noël Lau-Balagnas a été mis à jour le 2025-01-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65