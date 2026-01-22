Goûter duplo Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Goûter duplo

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Des briques, des défis, des idées et un bon goûter !

Pour les 18 mois 3 ans. Sur inscription. .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

