Goûter duplo Mon P’tit Café Lamballe-Armor vendredi 20 février 2026.
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-20 16:30:00
Des briques, des défis, des idées et un bon goûter !
Pour les 18 mois 3 ans. Sur inscription. .
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79
