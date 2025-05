Goûter électronique aux Halles en Commun – Les Halles en Commun Rennes, 31 mai 2025, Rennes.

Goûter électronique aux Halles en Commun Les Halles en Commun Rennes Samedi 31 mai, 12h00

De la musique, des animations, des snacks… Un évènement pour petits et grands dans une ambiance festive !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-31T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-31T17:00:00.000+02:00

bzzbille.asso@gmail.com

Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine