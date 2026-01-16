Goûter en famille : crêpes, chocolat et fruits frais Centre des Marais Vern-sur-Seiche Jeudi 26 février, 15h00 Ille-et-Vilaine

1.70 € par personne

Partagez un moment de partage avec votre enfant et d’autres familles autour d’un goûter

Goûter en famille : crêpes, chocolat et fruits frais

### Le pôle Famille du Centre social vous invite à partager un moment délicieux et convivial avec votre enfant.

Partagez un délicieux moment entre parent et enfant(s), autour de la crêpe party et de la fondue au chocolat. Nous n’oublierons pas les fruits frais pour encore plus de gourmandise !

Vous partagerez cet atelier avec d’autres familles.

Cultivons le partage !

De 3 à 10 ans – 1,70 € par personne

Renseignements au Centre des Marais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-26T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-26T17:00:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr 02 99 62 83 27 accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



