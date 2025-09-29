Goûter en poésie- Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Lecture de poésies
Sur les pas de Verlaine avec les fêtes galantes. Lecture proposée par Jean-Paul

Entrée libre.

Consommation sur place.   .

