Goûter en poésie- Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-09-29 16:30:00
fin : 2025-09-29 18:00:00
2025-09-29
Lecture de poésies
Sur les pas de Verlaine avec les fêtes galantes. Lecture proposée par Jean-Paul
Entrée libre.
Consommation sur place. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Poetry reading
German :
Lesen von Gedichten
Italiano :
Lettura di poesie
Espanol :
Lectura poética
