Goûter et conte en musique Studioréades Bannalec

Goûter et conte en musique
Studioréades 125 Lieu-dit Kerbeuz Bannalec Finistère
Début : 2025-12-20 16:00:00
Un conte venu du froid mis en musique par Duoréades, pour petits et grands à partir de 5 ans.
Goûter partagé, vos préparations salées ou sucrées son bienvenues.
Participation libre en conscience.
Sur réservation. .
Studioréades 125 Lieu-dit Kerbeuz Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 77 75 72 12
