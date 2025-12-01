Goûter et conte en musique Studioréades Bannalec

Goûter et conte en musique

Studioréades 125 Lieu-dit Kerbeuz Bannalec Finistère

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Un conte venu du froid mis en musique par Duoréades, pour petits et grands à partir de 5 ans.

Goûter partagé, vos préparations salées ou sucrées son bienvenues.

Participation libre en conscience.

Sur réservation. .

+33 6 77 75 72 12

