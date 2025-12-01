Goûter et contes de Noël Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes
Goûter et contes de Noël Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes samedi 13 décembre 2025.
Goûter et contes de Noël
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale boutique Saintes Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Parce qu’à l’Abbaye aux Dames, on aime la magie de Noël, équipe et bénévoles font lecture de magnifiques contes de Noël pour les petits et les grands enfants Charles Dickens, Pirandello, Alphonse Daudet, Anne Perry, Andersen … Tic, tac …
English :
Because at Abbaye aux Dames, we love the magic of Christmas, the team and volunteers read magnificent Christmas tales for young and old alike: Charles Dickens, Pirandello, Alphonse Daudet, Anne Perry, Andersen? Tic, tac ?
German :
Weil man in der Abbaye aux Dames den Zauber der Weihnacht liebt, lesen Mitarbeiter und Freiwillige wunderschöne Weihnachtsgeschichten für kleine und große Kinder vor: Charles Dickens, Pirandello, Alphonse Daudet, Anne Perry, Andersen? Tick, tack?
Italiano :
Poiché all’Abbaye aux Dames amiamo la magia del Natale, l’équipe e i volontari leggono magnifici racconti natalizi per grandi e piccini: Charles Dickens, Pirandello, Alphonse Daudet, Anne Perry, Andersen? Tic, tac?
Espanol :
Porque en la Abbaye aux Dames nos encanta la magia de la Navidad, el equipo y los voluntarios leen magníficos cuentos navideños para grandes y pequeños: Charles Dickens, Pirandello, Alphonse Daudet, Anne Perry, Andersen? ¿Tic, tac?
