Goûter et Initiation à la cuisine pour les kids Maison Tarte Maison Tarte Périgueux

Goûter et Initiation à la cuisine pour les kids Maison Tarte

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Une découverte gourmande et amusante

Au programme Se régaler: avec des gourmandises concoctées par le chef de maison TARTE, des produits frais, locaux et de saison, et ensuite l’atelier créatif! Un moment de partage et de fun.

**Réservez votre place dès maintenant au 09 82 25 50 82* .

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 25 50 82

