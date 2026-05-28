Paimpol

Goûter et Jeux de Société

Place du Champ de Foire Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

En famille ou avec des amis, venez profiter d’un moment convivial sous le chapiteau pour découvrir ou re-découvrir les jeux de société modernes présentés par un animateur passionné.

Possibilité de restauration sur place à la buvette (crêpes, boissons, etc.). .

Place du Champ de Foire Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 75 07 83

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English :

L’événement Goûter et Jeux de Société Paimpol a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol