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Goûter et Jeux de Société Paimpol

Goûter et Jeux de Société Paimpol mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 22500 Paimpol

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Paimpol

Goûter et Jeux de Société

Place du Champ de Foire Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

En famille ou avec des amis, venez profiter d’un moment convivial sous le chapiteau pour découvrir ou re-découvrir les jeux de société modernes présentés par un animateur passionné.
Possibilité de restauration sur place à la buvette (crêpes, boissons, etc.).   .

Place du Champ de Foire Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 75 07 83 

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English :

L’événement Goûter et Jeux de Société Paimpol a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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