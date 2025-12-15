Goûter et lecture de contes bibliothèque Château-Chervix
Goûter et lecture de contes bibliothèque Château-Chervix mercredi 17 décembre 2025.
Goûter et lecture de contes
bibliothèque Le bourg Château-Chervix Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Événement à la Bibliothèque de Château-Chervix Goûter Autour du Père Castor !
Venez participer à un moment de partage et de découverte GRATUIT pour les enfants !
À la Bibliothèque de Château-Chervix
Au programme
Goûter Autour du Père Castor
Lecture de deux contes avec LE PETIT OURS MICHKA
Découverte d’une maquette du jardin de la médiathèque
Cet événement est destiné aux enfants de 4 à 7 ans et à leurs accompagnateurs. .
bibliothèque Le bourg Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 80 45
English : Goûter et lecture de contes
L’événement Goûter et lecture de contes Château-Chervix a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Briance Sud Haute-Vienne