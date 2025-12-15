Goûter et lecture de contes bibliothèque Château-Chervix

Goûter et lecture de contes

Début : 2025-12-17

Événement à la Bibliothèque de Château-Chervix Goûter Autour du Père Castor !

Venez participer à un moment de partage et de découverte GRATUIT pour les enfants !

À la Bibliothèque de Château-Chervix

Au programme

Goûter Autour du Père Castor

Lecture de deux contes avec LE PETIT OURS MICHKA

Découverte d’une maquette du jardin de la médiathèque

Cet événement est destiné aux enfants de 4 à 7 ans et à leurs accompagnateurs. .

bibliothèque Le bourg Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 80 45

