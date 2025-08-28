Goûter et lecture de contes Jardin d’Éole Paris

Goûter et lecture de contes Jardin d’Éole Paris jeudi 28 août 2025.

Rendez-vous à la Ferme du Jardin d’Éole pour un après-midi convivial autour d’un goûter et de lectures de contes.

Une belle occasion de partager un moment en famille dans un cadre naturel.

Venez participer au goûter et à la lecture de contes à la Ferme-Refuge du Jardin d’Éole !

Le jeudi 28 août 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Jardin d’Éole 56 rue d’Aubervilliers 75018 Paris