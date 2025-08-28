Goûter et lecture de contes Jardin d’Éole Paris
Goûter et lecture de contes Jardin d’Éole Paris jeudi 28 août 2025.
Rendez-vous à la Ferme du Jardin d’Éole pour un après-midi convivial autour d’un goûter et de lectures de contes.
Une belle occasion de partager un moment en famille dans un cadre naturel.
Venez participer au goûter et à la lecture de contes à la Ferme-Refuge du Jardin d’Éole !
Le jeudi 28 août 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-08-28T17:00:00+02:00
fin : 2025-08-28T19:00:00+02:00
Date(s) : 2025-08-28T14:00:00+02:00_2025-08-28T16:00:00+02:00
Jardin d’Éole 56 rue d’Aubervilliers 75018 Paris