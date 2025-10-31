Goûter et marche d’ Halloween Foyer Socio Educatif Roth Hambach

Goûter et marche d' Halloween Foyer Socio Educatif Roth Hambach vendredi 31 octobre 2025.

Goûter et marche d’ Halloween

Foyer Socio Educatif Roth 57 rue de Woustviller Hambach Moselle

Début : Vendredi 2025-10-31 15:00:00

Fin : 2025-10-31 19:00:00

2025-10-31

L’APE Les Lous’Tik organise son goûter Halloween au Foyer socio-culturel de Roth. Goûter et boissons seront servis aux enfants.

– 15h-17h goûter.

– A partir de 17h marche d’halloween. Un velouté vous sera proposé à votre retour.

(Les enfants sont sous la responsabilité des parents).Tout public

Foyer Socio Educatif Roth 57 rue de Woustviller Hambach 57910 Moselle Grand Est +33 6 12 55 74 85 ape.lesloustik@gmail.com

English :

APE Les Lous’Tik organizes its Halloween party at the Foyer socio-culturel de Roth. Snacks and drinks will be served to the children.

– 3pm-5pm: snack.

– From 5pm: Halloween walk. A velouté will be served on your return.

(Children are the responsibility of their parents).

German :

Die EV Les Lous’Tik organisiert ihren Halloween-Snack im Foyer socio-culturel de Roth. Den Kindern werden Snacks und Getränke serviert.

– 15:00-17:00 Uhr: Imbiss.

– Ab 17 Uhr: Halloween-Marsch. Nach Ihrer Rückkehr wird Ihnen eine Samtpfanne angeboten.

(Die Kinder stehen unter der Verantwortung der Eltern).

Italiano :

L’APE Les Lous’Tik organizza la sua festa di Halloween presso il Foyer socio-culturel de Roth. Ai bambini saranno serviti snack e bevande.

– 15.00-17.00: merenda.

– Dalle 17:00: passeggiata di Halloween. Al ritorno verrà servita una vellutata.

(I bambini sono sotto la responsabilità dei genitori).

Espanol :

La APE Les Lous’Tik organiza su fiesta de Halloween en el Foyer socio-culturel de Roth. Se servirán aperitivos y bebidas a los niños.

– de 15.00 a 17.00 h: merienda.

– A partir de las 17 h: paseo de Halloween. A la vuelta se servirá una velouté.

(Los niños son responsabilidad de sus padres).

