Gouter et soirée jeux Place de l’église Xaintray

Gouter et soirée jeux

Place de l’église Locaux de l’école Xaintray Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Culture Vagabonde organise vendredi 20 mars un goûter et une soirée bar à jeux ainsi qu’une initiation au jeu de rôle (à partir de 12 ans, dès 18h30). Les places sont limitées à 10 personnes.

Nous proposerons également des jeux d’enquête et d’escape game. Et quelques autres jeux de société. .

Place de l’église Locaux de l’école Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine culture.vagabonde@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gouter et soirée jeux

L’événement Gouter et soirée jeux Xaintray a été mis à jour le 2026-03-04 par CC Val de Gâtine