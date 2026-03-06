Gouter et soirée jeux Place de l’église Xaintray
Gouter et soirée jeux Place de l'église Xaintray vendredi 20 mars 2026.
Gouter et soirée jeux
Place de l’église Locaux de l’école Xaintray Deux-Sèvres
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Culture Vagabonde organise vendredi 20 mars un goûter et une soirée bar à jeux ainsi qu'une initiation au jeu de rôle (à partir de 12 ans, dès 18h30). Les places sont limitées à 10 personnes.
Nous proposerons également des jeux d'enquête et d'escape game. Et quelques autres jeux de société.
Place de l'église Locaux de l'école Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine culture.vagabonde@lilo.org
