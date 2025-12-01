Goûter et spectacle de mime Place de la mairie Plaisance

Goûter et spectacle de mime

Le bar Le Plaisantin, en partenariat avec l’association des commerçants, organise un après-midi festif pour Noël !

Au programme dès 14h

Château gonflable,

Crèpes et gaufres,

Buvette,

Spectacle de mime à 16h.

Le spectacle

Mime Chispa pour un spectacle plein de poésie, d’humour et d’émotion.

Miguel Gonzalez, alias Mime Chispa, est lié au monde du théâtre depuis l’âge de 6 ans. Il est diplômé en sciences de la communication et titulaire d’un diplôme TEFL. En 1995, passionné par le théâtre, l’art et les méthodes de communication humaine, il s’est lancé dans une carrière professionnelle dans l’art du mime.

Le mime l’a conduit dans différents pays et festivals où il a partagé joie et rires, ce qui lui a valu plusieurs récompenses, mais surtout des sourires et des applaudissements.

Collaborant avec de multiples organisations et groupes, et cofondateur d’autres, il partage et diffuse son amour du théâtre et du mime à travers des cours réguliers, des spectacles et des personnages de toutes sortes.

Place de la mairie PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 16 32 claire-32@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The bar Le Plaisantin, in partnership with the shopkeepers’ association, is organizing a festive Christmas afternoon!

On the program from 2pm

Bouncy castle,

Crepes and waffles,

Refreshments,

Mime show at 4pm.

The show

Mime Chispa for a show full of poetry, humor and emotion.

Miguel Gonzalez, aka Mime Chispa, has been involved in the world of theater since the age of 6. He holds a degree in communication sciences and a TEFL diploma. In 1995, with a passion for theater, art and human communication methods, he embarked on a professional career in the art of mime.

Mime has taken him to various countries and festivals where he has shared joy and laughter, earning him several awards, but above all smiles and applause.

Collaborating with many organizations and groups, and co-founding others, he shares and spreads his love of theater and mime through regular classes, shows and characters of all kinds.

