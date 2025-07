Goûter et visite au Domaine de la Brosse à Saint-Ouen-de-Thouberville Saint-Ouen-de-Thouberville

Goûter et visite au Domaine de la Brosse à Saint-Ouen-de-Thouberville

Saint-Ouen-de-Thouberville Eure

Début : 2025-07-23 15:30:00

fin : 2025-07-23 17:30:00

2025-07-23

Venez passer un moment convivial au Domaine de la Brosse à Saint-Ouen-de-Thouberville. Cette ancienne colonie de vacances, reconvertie en gîte propose une visite afin de profiter du parc (si le temps le permet) et des intérieurs. Un goûter sera proposé et les produits locaux seront mis à l’honneur jus de pomme, cidre, crêpes et confiture…

Durée 2h 20 participants maximum tarif 4€ pour les adultes gratuit pour les enfants accessible aux PMR

Saint-Ouen-de-Thouberville 27310 Eure Normandie +33 2 32 13 53 69 officedetourisme@roumoiseine.fr

English : Goûter et visite au Domaine de la Brosse à Saint-Ouen-de-Thouberville

Come and spend a convivial moment at Domaine de la Brosse in Saint-Ouen-de-Thouberville. This former vacation camp, now converted into a gîte, offers a tour of the grounds (weather permitting) and interiors. A snack will be served, featuring local products such as apple juice, cider, crêpes and jam?

Duration 2h ? maximum 20 participants ? price 4? for adults ? free for children ? accessible for wheelchair users

German :

Verbringen Sie eine gesellige Zeit in der Domaine de la Brosse in Saint-Ouen-de-Thouberville. Diese ehemalige Ferienkolonie, die in ein Ferienhaus umgewandelt wurde, bietet einen Besuch an, um den Park (wenn das Wetter es zulässt) und die Innenräume zu genießen. Es wird ein Imbiss angeboten, bei dem die lokalen Produkte im Vordergrund stehen: Apfelsaft, Cidre, Crêpes und Marmelade?

Dauer: 2 Stunden ? maximal 20 Teilnehmer ? Preis: 4 ? für Erwachsene ? kostenlos für Kinder ? zugänglich für Behinderte

Italiano :

Venite a trascorrere del tempo di qualità al Domaine de la Brosse a Saint-Ouen-de-Thouberville. Questo ex campo vacanze, ora trasformato in gîte, offre una visita dei terreni (tempo permettendo) e degli interni. Verrà servita una merenda a base di prodotti locali come succo di mela, sidro, crêpes e marmellata

Durata 2 ore ? massimo 20 partecipanti ? prezzo 4? per gli adulti ? gratuito per i bambini ? accessibile alle PMR

Espanol :

Venga a pasar un rato agradable en el Domaine de la Brosse, en Saint-Ouen-de-Thouberville. Este antiguo campamento de vacaciones, ahora convertido en casa rural, ofrece una visita guiada por el terreno (si el tiempo lo permite) y los interiores. Se servirá un tentempié con productos locales como zumo de manzana, sidra, crepes y mermelada

Duración 2 horas ? máximo 20 participantes ? precio 4? para los adultos ? gratuito para los niños ? accesible para las PMR

