Goûter Festif de Fin d’année

La Bernardière Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 20:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Goûter Festif de Fin d’année

En attendant les vacances de Noël, nous vous proposons un après-midi convivial, en famille, autour d’un goûter à fabriquer ensemble. .

La Bernardière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com

English :

End-of-year party

German :

Festliches Goûter zum Jahresende

Italiano :

Festa di fine anno per il tè

Espanol :

Fiesta de fin de curso

L’événement Goûter Festif de Fin d’année Sèvremont a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges