Gouter Festif et Spectacle Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes lundi 8 décembre 2025.

Gouter Festif et Spectacle Lundi 8 décembre, 16h00 Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Loire-Atlantique

gratuit ouvert à tous

Début : 2025-12-08T16:00:00 – 2025-12-08T17:30:00
La Maison de Quartier Madeleine Champ de Mars vous invite à partager un moment convivial et festif pour clôturer l’année en beauté !
Au programme : un spectacle plein de surprises avec l’incroyable MAJOR UT, de délicieuses douceurs sucrées, des boissons chaudes réconfortantes, des rires et une bonne dose de bonne humeur !
Petits et grands sont les bienvenus pour célébrer ensemble la fin de l’année dans la joie et la convivialité.
Gratuit ! de 16h à 17h30

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars 22 rue Emile Péhant 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
