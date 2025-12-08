Gouter Festif et Spectacle Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Gouter Festif et Spectacle Lundi 8 décembre, 16h00 Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Loire-Atlantique

gratuit ouvert à tous

Gouter festif et spectacle

La Maison de Quartier Madeleine Champ de Mars vous invite à partager un moment convivial et festif pour clôturer l’année en beauté !

Au programme : un spectacle plein de surprises avec l’incroyable MAJOR UT, de délicieuses douceurs sucrées, des boissons chaudes réconfortantes, des rires et une bonne dose de bonne humeur !

Petits et grands sont les bienvenus pour célébrer ensemble la fin de l’année dans la joie et la convivialité.

Gratuit ! de 16h à 17h30

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars 22 rue Emile Péhant 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

