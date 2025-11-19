Goûter fleuri Le champ des comestibles Cauville-sur-Mer

Goûter fleuri

Le champ des comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19 16:30:00

2025-11-19

Atelier Couronne de Fleurs Séchées & Goûter fleuri gourmand.

Créez votre couronne fleurie avec une fleuriste dans un style bohème et naturel, avec une belle sélection de fleurs séchées du champ. Puis savourez un délicieux goûter inspiré du jardin.

Un doux moment créatif, à partager au coin du feu.

Matériel fourni

Nombre de places limité Inscription via la messagerie Facebook .

Le champ des comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie lechampdescomestibles@gmail.com

English : Goûter fleuri

