Goûter fleuri Le champ des comestibles Cauville-sur-Mer
Goûter fleuri Le champ des comestibles Cauville-sur-Mer mercredi 19 novembre 2025.
Goûter fleuri
Le champ des comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 16:30:00
Date(s) :
2025-11-19
Atelier Couronne de Fleurs Séchées & Goûter fleuri gourmand.
Créez votre couronne fleurie avec une fleuriste dans un style bohème et naturel, avec une belle sélection de fleurs séchées du champ. Puis savourez un délicieux goûter inspiré du jardin.
Un doux moment créatif, à partager au coin du feu.
Matériel fourni
Nombre de places limité Inscription via la messagerie Facebook .
Le champ des comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie lechampdescomestibles@gmail.com
English : Goûter fleuri
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Goûter fleuri Cauville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie