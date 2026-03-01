GOÛTER GYPAÈTE ET RAPACES

Nohèdes Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Le gypaète nous fera t’il le plaisir de pondre cette année encore dans la

vallée de Nohèdes ? Le gouter vous sera offert par la réserve.

Ce programme d’animations, riche et passionnant, est ouvert à tous, sur réservation. C’est bien sûr aussi l’occasion d’adhérer à l’Association gestionnaire de la

réserve naturelle de Nohèdes

.

Nohèdes 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 71 52 20 72

English :

Will the lammergeier be laying eggs in the Nohdes valley again this year?

nohèdes valley? The snack will be offered by the reserve.

This rich and exciting program of events is open to all, on reservation. Of course, it’s also an opportunity to join the Association gestionnaire de la

nohèdes Nature Reserve

