GOÛTER HISTOIRE DE L’ART PEINTRES FRANCAIS AU XVIIÈME SIÈCLE CLASSIQUES ET BAROQUES Agde

GOÛTER HISTOIRE DE L’ART PEINTRES FRANCAIS AU XVIIÈME SIÈCLE CLASSIQUES ET BAROQUES

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Projection commentée par Isabelle Reignier.

Animée par Isabelle Reignier

Simon Vouet ou Charles Le Brun, prônent une peinture aux couleurs riches et lumineuses, d’autres comme Georges de la Tour ou Valentin de Boulogne, s’inspirent du Caravage pour jouer avec l’ombre et la lumière…

> Projection commentée suivie d’un goûter participatif. .

Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00 mediatheque@ville-agde.fr

English :

Screening with commentary by Isabelle Reignier.

