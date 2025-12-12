Gouter jeux Redon
Gouter jeux Redon jeudi 26 février 2026.
Gouter jeux
1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-26 16:30:00
fin : 2026-02-26 19:30:00
2026-02-26
Pour poursuivre ce début d'année dans la bonne humeur, on se retrouve avec vos jeux préférés ou jouer avec ceux des autres joueurs autour d'un chocolat chaud maison. Proposé par la Bicoque.
1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14
