Goûter Kidz Galerie du Montparnasse Paris

Goûter KIDZ ️‍

Dimanche 9 novembre : 14h à 18h

Stand de la maison d’édition “On ne compte pas pour du beurre”

Lectures enfants

Création d’une fresque géante

Stand Maquillage paillette zone chill

Gouter organisé par Label Gouine* & FHL

Entrée libre – Collation offerte pour les Kidz

Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris

label.gouine@gmail.com