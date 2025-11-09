Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Goûter Kidz Galerie du Montparnasse Paris dimanche 9 novembre 2025.

Goûter KIDZ ️‍

Dimanche 9 novembre : 14h à 18h

Stand de la maison d’édition “On ne compte pas pour du beurre”

Lectures enfants
Création d’une fresque géante

Stand Maquillage paillette zone chill

Gouter organisé par Label Gouine* & FHL

Entrée libre – Collation offerte pour les Kidz

Le dimanche 09 novembre 2025
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse  75014 Paris
label.gouine@gmail.com