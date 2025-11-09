Goûter Kidz Galerie du Montparnasse Paris
Goûter Kidz Galerie du Montparnasse Paris dimanche 9 novembre 2025.
Goûter KIDZ ️
Dimanche 9 novembre : 14h à 18h
Stand de la maison d’édition “On ne compte pas pour du beurre”
Lectures enfants
Création d’une fresque géante
Stand Maquillage paillette zone chill
Gouter organisé par Label Gouine* & FHL
Entrée libre – Collation offerte pour les Kidz
Goûter Kidz
Entrée libre – Collation offerte
Le dimanche 09 novembre 2025
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-09T15:00:00+01:00
fin : 2025-11-09T19:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-09T14:00:00+02:00_2025-11-09T18:00:00+02:00
Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris
label.gouine@gmail.com