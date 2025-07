Goûter la piscine autrement Redon

Place du Parc Anger Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11 16:30:00

Une après-midi gratuite, ouverte à tous à partir de 6 ans pour faire des activités et parcours ludiques à la piscine de Redon. Un goûter avec des produits locaux et de saison sera offert. Une animation nutrition est proposée.

Inscription nécessaire via le QR Code ou en se rendant à l’accueil de la piscine. .

