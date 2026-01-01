Goûter l’art ou l’art du goûter Carnaval Hostellerie Jardin & Salle de l’Étoile Saintes

Goûter l’art ou l’art du goûter Carnaval

Hostellerie Jardin & Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Le mot Carnaval veut dire enlever la viande , désignant à l’origine la période entre la fête des rois mages et mardi gras, pendant laquelle il est interdit de manger de la viande.

English :

The word Carnaval means to take away meat , originally referring to the period between the feast of the Magi and Shrove Tuesday, during which it is forbidden to eat meat.

