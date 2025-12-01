Goûter l’art ou l’art du goûter Histoires de chocolats Hostellerie Saint-Julien Saintes

Goûter l’art ou l’art du goûter Histoires de chocolats

Hostellerie Saint-Julien Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-16 15:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Avant Noël, un moment gourmand sur les traces de l’origine du cacao…

Hostellerie Saint-Julien Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26 e.gervais@ville-saintes.fr

English :

Before Christmas, a gourmet moment on the trail of cocoa?s origins?

German :

Vorweihnachtliche Gaumenfreuden auf den Spuren des Kakaos?

Italiano :

Prima di Natale, un momento gourmet sulle tracce delle origini del cacao?

Espanol :

Antes de Navidad, un momento gourmet tras la pista de los orígenes del cacao?

