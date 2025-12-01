Goûter l’art ou l’art du goûter Histoires de chocolats Hostellerie Saint-Julien Saintes
Goûter l’art ou l’art du goûter Histoires de chocolats
Hostellerie Saint-Julien Saintes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-12-16 15:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Avant Noël, un moment gourmand sur les traces de l’origine du cacao…
Hostellerie Saint-Julien Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26 e.gervais@ville-saintes.fr
English :
Before Christmas, a gourmet moment on the trail of cocoa?s origins?
German :
Vorweihnachtliche Gaumenfreuden auf den Spuren des Kakaos?
Italiano :
Prima di Natale, un momento gourmet sulle tracce delle origini del cacao?
Espanol :
Antes de Navidad, un momento gourmet tras la pista de los orígenes del cacao?
