Goûter l’art ou l’art du goûter Raconte-moi l’histoire des Rois Mages et de leur galette Hostellerie Jardin & Salle de l’Étoile Saintes

Goûter l’art ou l’art du goûter Raconte-moi l’histoire des Rois Mages et de leur galette

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-10 15:30:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Raconte-moi l’histoire des Rois Mages et de leur galette . Venez en famille découvrir l’histoire les Rois Mages à travers une toile des collections Beaux-Arts, puis dégustez une part de galette des Rois !

Hostellerie Jardin & Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 52 39

English :

Raconte-moi l?histoire des Rois Mages et de leur galette . Bring the whole family to discover the story of the Three Wise Men through a painting from the Beaux-Arts collection, then enjoy a slice of galette des Rois!

