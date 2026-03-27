Goûter le paysage Route de Vichy La Chaise-Dieu

Goûter le paysage

Route de Vichy Plan d’eau de la Tour La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 12:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Découvrons les plantes sauvages environnantes en faisant attention aux confusions. Nous goûterons un apéritif mettant en valeur leurs saveurs insoupçonnées et vous repartirez avec des infos précises et des recettes pour leur faire une place au quotidien

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Route de Vichy Plan d’eau de la Tour La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82 legoutdusauvage@gmail.com

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English :

Let’s discover the wild plants around us, taking care to avoid confusion. We’ll taste an aperitif highlighting their unsuspected flavours, and you’ll leave with precise information and recipes for using them in your daily life

L’événement Goûter le paysage La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay