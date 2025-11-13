Goûter-lecture 13 Novembre & 18 décembre 2025 Ligueux en Périgord Sorges et Ligueux en Périgord

Goûter-lecture 13 Novembre & 18 décembre 2025 Ligueux en Périgord

14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-11-13 2025-12-18

Une fois par mois, on vous invite à nous rejoindre pour découvrir des auteurs en écoutant de courts extraits de leurs livres. Vous pouvez aussi proposer votre ou vos livres choisis.

Restauration possible avec une crêpe et une boisson pour 5€. .

14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 60 04 54 58

