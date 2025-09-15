Goûter-lecture Médiathèque de Bodilis Bodilis

Médiathèque de Bodilis 248, rue Notre-Dame Bodilis Finistère

Début : 2025-09-15 15:00:00

fin : 2025-09-15 16:30:00

2025-09-15

En partenariat avec l’exposition « Yan’ Dargent et le mystère breton » du Musée Yan’ Dargent, la mediathèque de Sizun vous propose un goûter lecture autour des textes de Philippe Le Guillou. Venez écouter ou lire des extraits des livres de l’auteur breton. .

Médiathèque de Bodilis 248, rue Notre-Dame Bodilis 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 25 34

