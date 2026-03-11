Goûter lecture jeunesse Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault
Goûter lecture jeunesse Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault mercredi 13 mai 2026.
Goûter lecture jeunesse
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
Date(s) :
2026-05-13
D’avril à juin, les médiathèques de la CDC VAM vous invitent au voyage et à la création !
Troisième rendez-vous pour ce club lecture dédié aux 7-12 ans partager ses lectures, échanger et voyager grâce à la lecture ! .
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85
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English : Goûter lecture jeunesse
L’événement Goûter lecture jeunesse Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault