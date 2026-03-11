Goûter lecture jeunesse Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault

Goûter lecture jeunesse

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

D’avril à juin, les médiathèques de la CDC VAM vous invitent au voyage et à la création !

Troisième rendez-vous pour ce club lecture dédié aux 7-12 ans partager ses lectures, échanger et voyager grâce à la lecture ! .

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

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English : Goûter lecture jeunesse

L’événement Goûter lecture jeunesse Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault