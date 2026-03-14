Goûter lecture Rue Sainte Marie Monflanquin
Goûter lecture Rue Sainte Marie Monflanquin mercredi 8 avril 2026.
Goûter lecture
Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Goûter-Lecture avec les bénévoles de la MJC de Monflanquin et les lectrices de Lire et Faire Lire.
Venez écouter ou raconter des histoires autour du thème Les familles .
En bonus, nous vous proposons une sélection de livres pour petits et grands.
Goûter-Lecture avec les bénévoles de la MJC de Monflanquin et les lectrices de Lire et Faire Lire.
Venez écouter ou raconter des histoires autour du thème Les familles .
En bonus, nous vous proposons une sélection de livres pour petits et grands. .
Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75 reseautheque@ccbastides47.com
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English : Goûter lecture
Goûter-Lecture with volunteers from the MJC de Monflanquin and readers from Lire et Faire Lire.
Come and listen to or tell stories on the theme of Families .
As a bonus, we’ll be offering a selection of books for young and old.
L’événement Goûter lecture Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Coeur de Bastides