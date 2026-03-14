Goûter lecture Rue Sainte Marie Monflanquin

Goûter lecture

Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Goûter-Lecture avec les bénévoles de la MJC de Monflanquin et les lectrices de Lire et Faire Lire.

Venez écouter ou raconter des histoires autour du thème Les familles .

En bonus, nous vous proposons une sélection de livres pour petits et grands.

Goûter-Lecture avec les bénévoles de la MJC de Monflanquin et les lectrices de Lire et Faire Lire.

Venez écouter ou raconter des histoires autour du thème Les familles .

En bonus, nous vous proposons une sélection de livres pour petits et grands. .

Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75 reseautheque@ccbastides47.com

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English : Goûter lecture

Goûter-Lecture with volunteers from the MJC de Monflanquin and readers from Lire et Faire Lire.

Come and listen to or tell stories on the theme of Families .

As a bonus, we’ll be offering a selection of books for young and old.

L’événement Goûter lecture Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Coeur de Bastides