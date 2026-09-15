Goûter Lecture – par l’association CLEF La Folie Douce Varzy
mardi 15 septembre 2026 · La Folie Douce · Varzy
Informations pratiques
Varzy
Goûter Lecture – par l’association CLEF
La Folie Douce 6 Rue Delangle Varzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 16:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00
Date(s) :
2026-09-15
L’association CLEF vous invite à la Folie Douce pour un goûter lecture ! Venez partager vos coups de cœur, échanger autour de vos lectures du moment, en découvrir de nouvelles et/ou participer aux discussions sur les thèmes abordés, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .
La Folie Douce 6 Rue Delangle Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 73
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English : Goûter Lecture – par l’association CLEF
L’événement Goûter Lecture – par l’association CLEF Varzy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Clamecy Haut Nivernais
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