Goûter Lecture – par l’association CLEF La Folie Douce Varzy

Informations pratiques

Varzy

Goûter Lecture – par l’association CLEF

La Folie Douce 6 Rue Delangle Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 16:00:00

fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :

2026-09-15

L’association CLEF vous invite à la Folie Douce pour un goûter lecture ! Venez partager vos coups de cœur, échanger autour de vos lectures du moment, en découvrir de nouvelles et/ou participer aux discussions sur les thèmes abordés, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .

La Folie Douce 6 Rue Delangle Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 73

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English : Goûter Lecture – par l’association CLEF

L’événement Goûter Lecture – par l’association CLEF Varzy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Clamecy Haut Nivernais