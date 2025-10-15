Goûter lecture Plein de familles différentes ! Médiathèque Saint-Exupéry Rochechouart

Goûter lecture Plein de familles différentes ! Médiathèque Saint-Exupéry Rochechouart mercredi 15 octobre 2025.

Goûter lecture Plein de familles différentes !

Médiathèque Saint-Exupéry Espace la Gare Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

À l’occasion des semaines des familles, venez lire et gouter ! Au programme un goûter suivi par un temps de lecture proposé par Lucie de la médiathèque de Rochechouart sur le thème de la diversité des familles. Adapté aux enfants jusqu’à 6 ans. Pensez à réserver votre place, les places sont limitées. .

Médiathèque Saint-Exupéry Espace la Gare Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com

English : Goûter lecture Plein de familles différentes !

German : Goûter lecture Plein de familles différentes !

Italiano :

Espanol : Goûter lecture Plein de familles différentes !

L’événement Goûter lecture Plein de familles différentes ! Rochechouart a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Porte Océane du Limousin